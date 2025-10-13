Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 10vom 13.10.2025
43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Jennifer (26) und Juliette (25) haben ihren Vater Rodolfo nie richtig kennengelernt: Der Kubaner kam als Gastarbeiter in die DDR und wurde kurz nach der Geburt der Mädchen zurück in seine Heimat geschickt. Die Mutter der beiden hielt einige Jahre Kontakt zu Rodolfo, der jedoch abrupt abbrach. Sieglinde (69) weiß nicht, wo ihre Schwester Renate (66) abgeblieben ist. Bei der Scheidung der Eltern 1954 wurden die beiden getrennt. Nun hofft Sieglinde auf Julias Hilfe.

