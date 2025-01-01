Sabrina: Ihre beste Freundin ging mit den Eltern zurück nach KroatienJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Sabrina: Ihre beste Freundin ging mit den Eltern zurück nach Kroatien
45 Min.Ab 12
Sabrina (26) lernte 1995 ihre beste Freundin Rozalija (26) kennen. Doch kurz nach der Einschulung ging das Mädchen mit seinen Eltern zurück nach Kroatien, der Kontakt brach ab. Kann Julia die jungen Frauen wieder vereinen? Auch John (59) hat einen Suchauftrag für Julia: Er vermisst seine Kinder Tracy (38) und Andrew (35). Seine Ex-Frau verwehrte ihm nach der Trennung jeden Kontakt mit den beiden und nahm sie schließlich mit nach England.
