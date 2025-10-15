Bitte melde dich - Best Of 2Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 8: Bitte melde dich - Best Of 2
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Krankenschwester Ursula kann ihre kleine Patientin Khulood einfach nicht vergessen: Das Mädchen kam als Achtjährige aus einem Kriegsgebiet zu ihr nach Castrop-Rauxel ins Krankenhaus. Ein Jahr lang pflegte sie die Kleine. Nun will Julia Ursula überraschen. Und: Marion, Gisela, Petra und Hans-Georg wollen unbedingt ihre Nichte und ihren Neffen in England wiederfinden. Kann Julia helfen?
