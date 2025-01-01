Noch einmal Tochter Gabi sehen: Geht Anitas sehnlichster Wunsch in Erfüllung?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Noch einmal Tochter Gabi sehen: Geht Anitas sehnlichster Wunsch in Erfüllung?
44 Min.Ab 12
Manchmal sind es die Zuschauer, die Julia den entscheidenden Hinweis geben - so wie im Fall von Anita (73), die ihre Tochter Gabriele (53) sucht: Mutter und Tochter wurden vor 50 Jahren auf tragische Weise auseinandergerissen. Mit Hilfe ihres Publikums kommt Julia der Lösung des Rätsels immer näher. Doch kann sie Anita auch die ersehnte Nachricht überbringen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick