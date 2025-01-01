Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre KinderJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben: Malgorzata sucht ihre Kinder
45 Min.Ab 12
Der Polin Malgorzata werden im Alter von 24 Jahren ihre beiden kleinen Kinder Adrian und Justina vom Jugendamt weggenommen und ohne ihre Zustimmung zur Adoption freigegeben. Heute ist Malgorzata 47 Jahre alt, lebt in Bayern und hofft darauf, ihre Kinder mit Julias Hilfe in Schweden zu finden ... Um den Vater von Rachel und Jennifer aufzuspüren, reist Julia nach Jamaika. Kann sie Robert und seine Töchter wieder zusammenbringen?
