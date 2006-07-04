Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 166

TelenovelaStaffel 12Folge 1vom 04.07.2006
42 Min.Folge vom 04.07.2006Ab 6

Julia lehnt den von Jörg angebotenen Handel ab. Obwohl Kolja sich auf seine Prüfung vorbereiten müsste, übernimmt er noch zusätzlich Charlies Nachtschichten im Cosy. Patrizia und Frederik sind überzeugt, dass Jörg Julia in dieser heiklen Situation nur ausnutzen will. Julia sieht jedoch hier ihre einzige Chance, Daniel zu retten und stellt Jörg eine Falle.

