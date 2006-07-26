Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 176
43 Min.Folge vom 26.07.2006Ab 6
Obwohl Julia Frederik versprochen hatte, keine weiteren Nachforschungen anzustellen, kann sie den neuen Hinweis einfach nicht ignorieren. Allmählich ist nicht länger zu übersehen, dass Silke einen neuen Verehrer hat, nur sie selbst scheint nichts zu bemerken. Patrizia ist außer sich: Sie setzt die ungeliebte Mitbewohnerin kurzerhand vor die Tür. Als Katy daraufhin wütend zu Annabelle ins Büro stürmt, wartet dort bereits unangenehmer Besuch.
