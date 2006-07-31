Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 179

TelenovelaStaffel 12Folge 14vom 31.07.2006
Folge 179

Julia - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 179

42 Min.Folge vom 31.07.2006Ab 6

Julia versucht vergeblich Frederik zu beschwichtigen. Der fühlt sich von ihr betrogen. Jan muss sich derweil für den Einbruch in Jörgs Auto vor der Polizei rechtfertigen. Katy hat sich nach Nikos Abfuhr bereits ein neues Opfer gesucht. Annabelle macht Julia Vorwürfe, Daniel falsche Hoffnungen zu machen. Julia versucht ihr Handeln zu verteidigen und verplappert sich.

