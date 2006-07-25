Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 175

TelenovelaStaffel 12Folge 10vom 25.07.2006
Folge 175

Folge 175Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 175

43 Min.Folge vom 25.07.2006Ab 6

Julia stellt Frederik vor eine Entscheidung, die ihre gemeinsame Zukunft besiegeln könnte. Lillys Beziehung zu Tim wird durch den Prüfungsstress stark in Mitleidenschaft gezogen. Als Julia einen neuen Hinweis bekommt, muss sie sich entscheiden: Kann sie ihr Versprechen gegenüber Frederik halten? Patrizia muss fassungslos mit ansehen, wie Niko von Katy ein eindeutiges Angebot bekommt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen