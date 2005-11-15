Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 030
43 Min.Folge vom 15.11.2005Ab 6
Die Heiratspläne von Julia und Daniel nimmt die Familie Gravenberg mit gemischten Gefühlen auf. Julia freut es, dass ihre Mutter so stark hinter ihr steht. Dass die beiden Falkental verlassen wollen, löst allerdings heftige Diskussionen aus. Annabelle ist noch nicht davon überzeugt, dass die Hochzeit wirklich stattfinden wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick