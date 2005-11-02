Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 021
43 Min.Folge vom 02.11.2005Ab 6
Daniel ist betroffen, dass nicht er zum neuen Firmenchef ernannt wurde. Auch Julia ist nicht sehr begeistert über die Tatsache, dass Frederik in Falkental bleibt, da sie weiß, dass ihre Mutter keine ruhige Minute in seiner Nähe finden wird. Zu Recht - denn Frederik bringt Christa völlig aus der Fassung, als er plötzlich und unerwartet vor ihr steht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick