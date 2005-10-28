Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 018

TelenovelaStaffel 2Folge 3vom 28.10.2005
Folge 3: Folge 018

42 Min.Folge vom 28.10.2005Ab 6

Daniel passiert ein kleines Missgeschick, als er Julia mit einer roten Rose überraschen will. Annabelle, die endlich wieder auf ihrem alten Posten sitzt, ist über Daniels vermeintliche Liebschaft alles andere als erfreut. Christa beruhigt sich wieder und verbringt einen netten Abend mit Eva. Auch die Beziehung zu Tobias entspannt sich. Ohne es zu merken, verdreht Tobias' Tochter Lilly gleich zwei Männern den Kopf.

