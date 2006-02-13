Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 091
42 Min.Folge vom 13.02.2006Ab 6
Daniel beobachtet Julia und Fredrik in inniger Umarmung und glaubt, Julia an Frederik verloren zu haben. Daniel und Marie versuchen, so gut es geht, ihren Konflikt vor den anderen zu verbergen. Annabelle ahnt, dass Daniel wegen Julia zurückgekehrt ist und will alles tun, um zu verhindern, dass Julia ihm näher kommt. Daniel kann seine Eifersucht wegen Julia und Frederik kaum zügeln. Julia ist überrascht, als Daniel plötzlich wieder auftaucht, doch schnell merkt sie, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Annabelle setzt ein zweites Mal Jörg auf Julia an, er soll nun dafür sorgen, dass Julia für immer aus Falkental verschwindet.
