Julia - Wege zum Glück

Folge 092

TelenovelaStaffel 7Folge 2vom 16.01.2006
Folge 2: Folge 092

43 Min.Folge vom 16.01.2006Ab 6

Julia soll endgültig verschwinden, verlangt Annabelle von Jörg - egal wie. In der Firma herrscht zwischen Julia und Daniel größte Anspannung, doch Frederik stellt sich hinter Julia und unterstützt sie, wo er nur kann. Zwischen Marie und Daniel sind alle Annäherungsversuche vergebens, denn Daniel kann sich nicht wieder mit Marie einlassen. Charlotte sorgt sich sehr um ihre Schwester und versucht sie dazu zu bewegen, mit ihr in die Schweiz zu gehen. Silke will immer noch herausfinden, ob Jörg sie betrügt und lässt deshalb von Niko eine Kopie von Jörgs Wohnungsschlüssel anfertigen, um ihn endlich in flagranti zu erwischen. Annabelle kann ihre Wut auf Julia inzwischen kaum noch zügeln, und als Julia auf der Landstraße ihren Weg kreuzt, steuert sie mit dem Auto direkt auf sie zu und gibt Gas.

