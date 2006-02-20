Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 094
43 Min.Folge vom 20.02.2006Ab 6
Frederik macht Julia Vorwürfe, weil sie mit Daniel geschlafen hat, doch Julia weist ihn darauf hin, dass er kein Recht hat, sich in ihr Leben einzumischen. Auch Jörg mischt sich wieder ein... Er lauert Julia zu Hause auf und droht ihr, falls sie sich wieder an Daniel heranmachen sollte. Marie scheint inzwischen an der Situation zu zerbrechen, als Daniel zugeben muss, dass er nicht mehr an ihre Beziehung glaubt. Marie wirft Daniel vor, sie benutzt zu haben, um Julia zu vergessen.
