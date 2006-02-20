Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 094

TelenovelaStaffel 7Folge 4vom 20.02.2006
Folge 094

Folge 094Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 4: Folge 094

43 Min.Folge vom 20.02.2006Ab 6

Frederik macht Julia Vorwürfe, weil sie mit Daniel geschlafen hat, doch Julia weist ihn darauf hin, dass er kein Recht hat, sich in ihr Leben einzumischen. Auch Jörg mischt sich wieder ein... Er lauert Julia zu Hause auf und droht ihr, falls sie sich wieder an Daniel heranmachen sollte. Marie scheint inzwischen an der Situation zu zerbrechen, als Daniel zugeben muss, dass er nicht mehr an ihre Beziehung glaubt. Marie wirft Daniel vor, sie benutzt zu haben, um Julia zu vergessen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen