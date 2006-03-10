Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 105
Fassungslos muss Annabelle erkennen, dass Frederik mit dem Verkauf der Lodge ihre Pläne durchkreuzt hat. Julia und Frederik feiern, dass Frederik das Ruder der Manufaktur in der Hand behält und genießen ihren Triumph. Jörg erfährt, dass Silke schwanger ist und bedrängt sie, das Kind abzutreiben. Doch Silke hat ihre Entscheidung längst getroffen. Als Julia von dem Einbruch bei Tobias hört, befürchtet sie, dass Christa wieder zu spielen begonnen hat, doch diese leugnet hartnäckig. Tobias beschleicht inzwischen ein ganz anderer Verdacht - könnte es sein, dass er Julias leiblicher Vater ist? Julia ist fassungslos, als sie ihre Mutter, wieder im Spielrausch, in Jörgs Wohnung beim Pokern erwischt.
