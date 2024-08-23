K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: Sündige Vergangenheit
23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Thorsten R. wird dabei gesehen, wie er ein Mädchen totfährt und Fahrerflucht begeht. Ein Freund gibt ihm ein Alibi und er wird nie verurteilt. Zwei Jahre später erfährt er, dass er todkrank ist. Noch am selben Tag kontaktiert er den Vater des toten Mädchens. Bevor er stirbt, will er ihm noch etwas Wichtiges erzählen. Doch dazu kommt es nicht, denn der Krebskranke wird ermordet.
