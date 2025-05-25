Männer, Frauen und ein PitbullJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Männer, Frauen und ein Pitbull
22 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Der Besitzer eines Mietshauses wird erstochen. Etwa zu gleichen Zeit verschwindet der Kampfhund einer Mieterin. Die beiden hatten einen heftigen Streit wegen des Pitbulls. Der Vermieter hat gedroht, das Tier zu erschießen, wenn es nicht aus dem Haus verschwindet. Ist der Streit um den Kampfhund eskaliert?
