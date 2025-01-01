K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Mord in der Tauchschule
22 Min.Ab 12
Statt einen Tauchgang zu genießen, müssen die Kommissare Rietz und Ritter einen handfesten Streit schlichten. Der Tauchlehrer Lars L. ist seiner Ex-Freundin gegenüber schon öfter gewalttätig geworden. Nur einen Tag später ist die Frau tot. Haben die Kommissare einen Fehler gemacht, als sie den streitsüchtigen Mann mit einer Verwarnung nach Hause geschickt haben?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick