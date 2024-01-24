K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Ein riskanter Deal
22 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 12
Ein großer Drogendeal steht kurz bevor - und Kommissar Naseband ist undercover hautnah dabei. Doch kurz bevor die Kommissare die Bande fassen können, droht plötzlich Nasebands Tarnung aufzufliegen. Völlig abgeschottet von seinen Kollegen schwebt er in Lebensgefahr. Werden ihn die Dealer als Spitzel entlarven?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick