K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Anatomie
22 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12
Leiche im Hörsaal: Ein Medizinprofessor wird tot in der Fakultät aufgefunden. Doch ohne Herz, denn das hat der Täter ihm fein säuberlich herausgeschnitten. Erste Ermittlungen der Kommissare Alexandra Rietz und Robert Ritter ergeben, dass der Professor seine Studentinnen sexuell genötigt hat. War die grausame Tat ein Racheakt?
