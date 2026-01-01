K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Das Geld nicht wert
23 Min.Ab 12
Eine halbnackte Frauenleiche wird in einer Schrebergartensiedlung gefunden. Der Verdacht fällt schnell auf den Ehemann der Toten. Weil er in Deutschland keine Frau fand, "kaufte" er sich eine aus Russland. Doch seine Erwartungen wurden nicht erfüllt: kein Sex, keine Hausarbeit und immer wieder kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Musste die junge Russin dafür mit ihrem Leben zahlen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick