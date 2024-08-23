K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Letzte Taxifahrt
23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Der Taxifahrer Jochen F. wird erschossen in seinem Fahrzeug gefunden. Auf der Suche nach dem Mörder ermittelt Kommissar Grass undercover in der Taxizentrale. Schnell findet er heraus, dass die Zentrale nicht nur Menschen befördert, sondern auch harte Drogen! Ist der Taxifahrer Opfer eines Drogenrings geworden?
