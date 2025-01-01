Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Staffel 10Folge 149
Folge 149: Ohne Erinnerung

23 Min.Ab 12

Das Ehepaar Hans und Marion W. wird brutal ermordet. Die einzige Zeugin: Die 18-jährige Tochter. Doch das schwer verletzte Mädchen erwacht erst drei Wochen später aus dem Koma und kann sich an nichts mehr erinnern. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Wurde der Familie ein Internetflirt der Mutter zum Verhängnis? Oder hat die dunkle Vergangenheit des Vaters den Mörder angelockt?

