K 11 - Kommissare im Einsatz

Kein Gramm zu viel

SAT.1Staffel 10Folge 155
Kein Gramm zu viel

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 155: Kein Gramm zu viel

22 Min.Ab 12

Dicke Überraschung für die Kommissare: Die übergewichtige Betty S. liegt bewusstlos in einer Konditorei - nur mit Dessous bekleidet. Mit der Offenherzigkeit der selbstbewussten Frau kam nicht jeder zurecht. Doch wer wollte der pfundigen Powerlady schaden? Ihr Sohn, ihre Mutter oder ihr heimlicher Liebhaber? Alle drei haben ein Motiv. Ein heikler Fall für Alexandra Rietz und Robert Ritter.

