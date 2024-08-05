K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Alena - jung und sexy
22 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Ein Mädchen liegt tot im Straßengraben - die 16-Jährige wurde erwürgt. Im Zimmer der Toten stoßen die Kommissare auf ein Geheimnis. Das junge Mädchen hat Sexfotos von sich machen lassen. Die Ermittlungen führen zu einer Internetseite, die pornografische Fotos von jungen Mädchen zeigt. Offensichtlich ist die Tote nicht das einzige Opfer ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick