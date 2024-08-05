Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 46vom 05.08.2024
22 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Ein Mädchen liegt tot im Straßengraben - die 16-Jährige wurde erwürgt. Im Zimmer der Toten stoßen die Kommissare auf ein Geheimnis. Das junge Mädchen hat Sexfotos von sich machen lassen. Die Ermittlungen führen zu einer Internetseite, die pornografische Fotos von jungen Mädchen zeigt. Offensichtlich ist die Tote nicht das einzige Opfer ...

SAT.1
