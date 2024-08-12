Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Geist der Vergangenheit

SAT.1Staffel 10Folge 71vom 12.08.2024
Der Geist der Vergangenheit

Der Geist der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Der Geist der Vergangenheit

23 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12

Die Kommissare stehen vor einem ungewöhnlichen Fall: Ein Mann ist an ein Laufband gefesselt. Er musste so lange auf höchster Stufe laufen, bis er an Überanstrengung starb. Um seinen Hals hängt eine Nachricht vom Mörder: "Vor seiner Vergangenheit kann man nicht davonlaufen!" Warum musste der Mann sterben?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen