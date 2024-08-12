Der Geist der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Der Geist der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12
Die Kommissare stehen vor einem ungewöhnlichen Fall: Ein Mann ist an ein Laufband gefesselt. Er musste so lange auf höchster Stufe laufen, bis er an Überanstrengung starb. Um seinen Hals hängt eine Nachricht vom Mörder: "Vor seiner Vergangenheit kann man nicht davonlaufen!" Warum musste der Mann sterben?
