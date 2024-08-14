Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei Mütter für ein Baby

SAT.1Staffel 10Folge 75vom 14.08.2024
23 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

Im Hinterhof einer Plattenbausiedlung wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, von ihrem Baby fehlt jede Spur. Der Vater wollte von ihr und dem Kind partout nichts wissen. Hat er sich seiner beiden "Probleme" gewaltsam entledigt? Parallel verschwindet ein weiteres Neugeborgenes und die Kommissare müssen erkennen: Es gibt einen erschütternden Zusammenhang zwischen den Fällen.

