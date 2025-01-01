K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Tod und Trinker
24 Min.Ab 12
Blackout mit fatalen Folgen: Ein Mann wacht nach einer durchzechten Nacht blutverschmiert auf, er kann sich an nichts erinnern. Der Betrunkene befürchtet, seine Ex-Frau im Rausch getötet zu haben. Doch diese ist wohlauf. Von wem stammt das Blut? Die Spur führt zu einer Bar, in der sich der mutmaßliche Mörder mit einer Unbekannten vergnügt hat. Wurde ihr das Sexabenteuer zum Verhängnis?
