K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 85
Tod und Trinker

Folge 85: Tod und Trinker

24 Min.Ab 12

Blackout mit fatalen Folgen: Ein Mann wacht nach einer durchzechten Nacht blutverschmiert auf, er kann sich an nichts erinnern. Der Betrunkene befürchtet, seine Ex-Frau im Rausch getötet zu haben. Doch diese ist wohlauf. Von wem stammt das Blut? Die Spur führt zu einer Bar, in der sich der mutmaßliche Mörder mit einer Unbekannten vergnügt hat. Wurde ihr das Sexabenteuer zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
