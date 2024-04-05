Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Nachbarschaft

SAT.1Staffel 10Folge 90vom 05.04.2024
Mörderische Nachbarschaft

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 90: Mörderische Nachbarschaft

23 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Ein Sturz vom Balkon eines Hochhauses endet für einen jungen Mann tödlich. Seine Identität ist unbekannt. Die Ermittlungen der Kommissare vom K11 führen zu einem alten Fall. Der junge Mann scheint vor Jahren in einen Banküberfall verwickelt gewesen zu sein. Die Beute von damals ist bis heute nicht aufgetaucht.

