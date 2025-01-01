Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Späte Hilfe

SAT.1Staffel 10Folge 91
Späte Hilfe

Späte HilfeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 91: Späte Hilfe

23 Min.Ab 12

Die 31-jährige Juliane M. wird seit Jahren misshandelt und vergewaltigt. Durch Zufall stößt Kommissarin Alexandra Rietz auf das Opfer. Als sich die junge Frau endlich zu einer Aussage durchringen kann, wird sie erneut überfallen. Kommissarin Rietz will den Täter endlich hinter Gitter bringen, wenn es sein muss, auch auf eigene Faust.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen