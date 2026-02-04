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K 11 - Kommissare im Einsatz

Der schamlose Ehebrecher

SAT.1Staffel 3Folge 67vom 04.02.2026
Der schamlose Ehebrecher

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Der schamlose Ehebrecher

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Schönheitschirurg überlebt nur knapp einen Briefbomben-Anschlag - er verdächtigt seine Ex-Geliebte, weil sie die Trennung nicht verkraftet hat und ihn seither mit Anrufen terrorisiert. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Mann nicht nur eine Geliebte hat - er geht mit fast allen Patientinnen ins Bett. Noch bevor die Kommissare den Absender der Briefbombe ermitteln können, wird der Arzt nach wildem Sex auf seinem Behandlungsstuhl erschossen ...

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