Der schamlose EhebrecherJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Der schamlose Ehebrecher
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Schönheitschirurg überlebt nur knapp einen Briefbomben-Anschlag - er verdächtigt seine Ex-Geliebte, weil sie die Trennung nicht verkraftet hat und ihn seither mit Anrufen terrorisiert. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Mann nicht nur eine Geliebte hat - er geht mit fast allen Patientinnen ins Bett. Noch bevor die Kommissare den Absender der Briefbombe ermitteln können, wird der Arzt nach wildem Sex auf seinem Behandlungsstuhl erschossen ...
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