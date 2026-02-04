K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Einsatz im Boxring
23 Min.Ab 12
Eine verheiratete Frau findet ihren Geliebten, einen Boxer, tot im Hinterhof eines Wettbüros. Das Opfer wurde brutal niedergeschlagen und offenbar ausgeraubt, kurz zuvor hatte er eine hohe Gewinnsumme abgeholt. Die Frau hat ihren Ehemann in Verdacht. Bei den Ermittlungen im Boxermilieu stoßen die Kommissare auf spektakuläre Wettskandale, manipulierte Boxer und einen dubiösen Promoter ...
