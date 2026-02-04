Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einsatz im Boxring

SAT.1Staffel 3Folge 1
Folge 1: Einsatz im Boxring

23 Min.Ab 12

Eine verheiratete Frau findet ihren Geliebten, einen Boxer, tot im Hinterhof eines Wettbüros. Das Opfer wurde brutal niedergeschlagen und offenbar ausgeraubt, kurz zuvor hatte er eine hohe Gewinnsumme abgeholt. Die Frau hat ihren Ehemann in Verdacht. Bei den Ermittlungen im Boxermilieu stoßen die Kommissare auf spektakuläre Wettskandale, manipulierte Boxer und einen dubiösen Promoter ...

