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K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Untreue Boxenluder

SAT.1Staffel 4Folge 113vom 04.02.2026
Das Untreue Boxenluder

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 113: Das Untreue Boxenluder

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein junger Motocrossfahrer verschwindet spurlos kurz vor dem wichtigsten Rennen der Saison. Seine Schwester glaubt, sein größter Konkurrent hätte etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Denn in letzter Zeit gab es eine Reihe von gefährlichen Unfällen auf der Rennstrecke. Es sieht alles nach einem harten Konkurrenzkampf der Fahrer aus ...

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