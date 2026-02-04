Das verschwundene MädchenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Das verschwundene Mädchen
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Tochter einer Stadträtin verschwindet spurlos. Zuletzt wurde sie in einem Selbsthilfekurs für psychisch kranke Frauen gesehen - für die Ermittler der einzige Anhaltspunkt. Kommissarin Alexandra Rietz schleust sich undercover in diesen Kurs ein. Dabei gerät sie in höchste Lebensgefahr. Sie wird entführt und in ein Versteck verschleppt ...
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