K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Kontakt

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 104vom 29.12.2024
Tödlicher Kontakt

Folge 104: Tödlicher Kontakt

22 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12

In einer Drogerie wird ein mit Flusssäure versetztes Shampoo gefunden - ein lebensbedrohliches Gift. Die Kommissare stoppen direkt den Verkauf des Haarwaschmittels. Der Inhaber der Drogerie verdächtigt seine Ex-Frau, die nach der Scheidung Rache geschworen hat. Doch sein Sohn vermutet, dass die neue Freundin seines Vaters hinter dem Giftanschlag steckt.

SAT.1 GOLD
