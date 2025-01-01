K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Der neue Kommissar
22 Min.Ab 12
Verstärkung für die Kommissare: Robert Ritter von der Drogenfahndung wird fester Bestandteil des Teams. Zusammen mit Michael Naseband macht er sich auf die Suche nach einem flüchtigen Verbrecher. Dabei gerät er in die Gewalt des Kriminellen. Zeitgleich dringen dessen Komplizen ins K11 ein und nehmen Alexandra Rietz als Geisel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick