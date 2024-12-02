Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Versuchung

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 5 vom 02.12.2024
Tödliche Versuchung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 5: Tödliche Versuchung

22 Min. Folge vom 02.12.2024 Ab 12

In einem Internat wird ein Mädchen tot aufgefunden. Ihre Hände sind auf Ihren Mund geklebt. Handelt es sich um einen Ritualmord? Dann wird eine zweite Leiche gefunden, eine Freundin der ersten Toten. Schnell wird klar: Jemand hat es auf eine Mädchenclique abgesehen. Können die Ermittler den Serientäter rechtzeitig stoppen?

