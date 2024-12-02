K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Tödliche Versuchung
22 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
In einem Internat wird ein Mädchen tot aufgefunden. Ihre Hände sind auf Ihren Mund geklebt. Handelt es sich um einen Ritualmord? Dann wird eine zweite Leiche gefunden, eine Freundin der ersten Toten. Schnell wird klar: Jemand hat es auf eine Mädchenclique abgesehen. Können die Ermittler den Serientäter rechtzeitig stoppen?
