K 11 - Kommissare im Einsatz

Explosiver Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 12vom 04.12.2024
Folge 12: Explosiver Einsatz

22 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Die Kommissare wollen einen Geldfälscher-Ring hochnehmen, doch der Zugriff schlägt fehl. Eine ambitionierte Interpolagentin gibt Michael Naseband die Schuld dafür. Wenig später entwendet der Kommissar wichtige Beweisstücke aus der Asservatenkammer. Als er dann auch noch selbst spurlos verschwindet, geraten seine Kollegen in höchste Erklärungsnot.

