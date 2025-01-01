Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Drei Mörder für eine Leiche

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3
Drei Mörder für eine Leiche

Drei Mörder für eine LeicheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 3: Drei Mörder für eine Leiche

22 Min.Ab 12

Kommissar Grass erhält einen schockierenden Anruf: Ein Unbekannter gesteht einen Mord und erschießt sich während des Telefonats! Der Selbstmörder wird in einer Kiesgrube gefunden, doch wo ist sein angebliches Opfer? Der Anrufer will einen neunzehnjährigen Jungen umgebracht haben, der vor zwei Wochen in Portugal verschwunden ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen