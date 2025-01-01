K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Zwei Leichen, ein Mord
23 Min.Ab 12
Ein Anwalt wird erschlagen und in einem See versenkt. Unter Verdacht gerät ein Arzt, der von dem Ermordeten wegen eines Kunstfehlers verklagt worden war. Doch dann taucht ein Tonband auf, das die Ehefrau des Toten schwer belastet: Sie drohte damit, ihren Mann umzubringen, weil er seit Jahren eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte.
