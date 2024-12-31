Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einbruch mit Folgen

SAT.1 GOLD
Staffel 6
Folge 143
vom 31.12.2024
Einbruch mit Folgen

Einbruch mit FolgenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 143: Einbruch mit Folgen

23 Min.
Ab 12

Eine Frau ertappt einen Einbrecher auf frischer Tat. Er setzt sie außer Gefecht und flüchtet, gestohlen hat er jedoch nichts. Am nächsten Tag wird der wahre Grund des Einbruchs ersichtlich: Die wertvollen Zierfische der Hausbesitzerin sind tot - alle vergiftet. Warum hat es der Täter auf die Tiere abgesehen?

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

