K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Grab des Anderen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 168
Folge 168: Im Grab des Anderen

23 Min.Ab 12

Ein Tennislehrer wird vermisst - der Mann hatte eine Affäre mit einer verheirateten Schülerin und ließ sich von ihr aushalten. Seinen luxuriösen Lebensstil hat sich der Vermisste zudem mit dem Geld eines Kredithais ermöglicht. Alle Spuren deuten darauf hin, dass er wegen seiner Schulden geflohen ist. Plötzlich taucht seine Leiche auf - im Grab eines anderen Mannes ...

SAT.1 GOLD
