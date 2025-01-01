K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Explosive Schnäppchenjagd
22 Min.Ab 12
Die Kommissare nehmen einen gesuchten Straftäter fest. Kurz darauf fordert ein anonymer Anrufer dessen Freilassung. Er droht damit, Bomben zu zünden. Die Sprengsätze wurden in Laptops verbaut und an Kunden in der ganzen Stadt verkauft. Die Kommissare gehen auf die Forderung des Anrufers ein. Trotzdem explodiert eine Bombe. Zum Glück wird niemand verletzt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick