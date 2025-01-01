Der Albtraum von Kommissar GrassJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Der Albtraum von Kommissar Grass
23 Min.Ab 12
Kommissar Grass arbeitet undercover als vermeintlicher Waffenkäufer, um einen Waffenhändler und seine Bande hochgehen zu lassen. Für die anstehende Übergabe ist ein großer Polizeieinsatz geplant. Bei dem Treffen überschlagen sich die Ereignisse: Der Waffenhändler ist bestens informiert, er hat einen Spitzel im K 11: Alexandra Rietz ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick