Vergewaltigung nach Plan

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 42vom 11.12.2024
Folge 42: Vergewaltigung nach Plan

22 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Eine Frau wird vergewaltigt. Sie kann den Täter niederschlagen. Der Mann bestreitet die Tat, angeblich hatte das Opfer freiwillig Sex mit ihm. Und tatsächlich: Einen Tag später zieht die junge Frau ihre Anklage überraschend zurück. Als die Kommissare sie nach den Gründen befragen wollen, finden sie die Zeugin schwer misshandelt auf.

