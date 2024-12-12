Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tote und die Bombe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 45vom 12.12.2024
Der Tote und die Bombe

Der Tote und die BombeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 45: Der Tote und die Bombe

22 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Eine Autobombe in einem gestohlenen Wagen in einer Tiefgarage sorgt für Alarm. Die Sprengstoffexperten geben schnell Entwarnung: Eine Fehlzündung hat verhindert, dass die Bombe explodiert. Die Machart des Sprengsatzes führt die Kommissare zu einem ehemaligen Physikstudenten. Er hatte vor zehn Jahren mit einer selbstgebauten Bombe das Bootshaus seines Professors in die Luft gejagt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen