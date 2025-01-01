K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Eisige Stille
23 Min.Ab 12
Eine Eiskunstläuferin liegt tot in einer Eislaufhalle, alles deutet auf einen tragischen Trainingsunfall hin. Doch der Obduktionsbericht beweist: Sie wurde geschlagen, ist gestürzt und qualvoll erfroren. Ihr Trainer ist erschüttert, sie war ein großes Talent. Unter Verdacht gerät ihr eifersüchtiger Ex-Freund. Auch die größte Konkurrentin des Opfers hat ein Motiv.
