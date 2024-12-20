Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Flieh', wenn du kannst

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 78vom 20.12.2024
Flieh', wenn du kannst

Folge 78: Flieh', wenn du kannst

22 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Ein Arzt wird gefoltert und ermordet. Sein letzter Patient, ein 16-jähriger Junge, wird seitdem vermisst. Der Arzt hat als verdeckter Ermittler des BND gearbeitet und gegen eine Waffenschieberbande recherchiert. Kurz vor seinem Tod hat der Arzt dem Jungen einen geheimen Mikrochip implantiert. Seine Mörder jagen nun den jungen Patienten.

