K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Flieh', wenn du kannst
22 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Ein Arzt wird gefoltert und ermordet. Sein letzter Patient, ein 16-jähriger Junge, wird seitdem vermisst. Der Arzt hat als verdeckter Ermittler des BND gearbeitet und gegen eine Waffenschieberbande recherchiert. Kurz vor seinem Tod hat der Arzt dem Jungen einen geheimen Mikrochip implantiert. Seine Mörder jagen nun den jungen Patienten.
