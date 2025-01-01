K11 - Die neuen Fälle
Folge 21: Mutterliebe
23 Min.Ab 12
Überfall am Altglascontainer! Ein junger Vater wird an einer Wertstoffsammelstelle niedergeschlagen. War es ein Mordversuch? Vom Täter fehlt jede Spur und die Kommissarinnen Alexandra Rietz und Daniela Stamm versuchen akribisch, alle Puzzleteile zusammenzulegen. Doch dann schlägt der Täter erneut zu: Das Baby der Familie verschwindet spurlos!
